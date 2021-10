Co za widok dla spacerowiczów. Oświadczył jej się na środku plaży

Kardashian i Barker są oficjalnie parą od początku 2021 r. Nie ma dnia, by w mediach nie pojawiały się ich wspólne zdjęcia z imprez. Zakochani są w sobie bez pamięci i ciekawie będzie patrzeć na to, jak rozwija się ten związek. Szczególnie, że zdecydowali się na oświadczyny zaledwie po kilku miesiącach relacji. Jeśli na zaręczynach się nie skończy, to będzie dla Kardashianki pierwsze małżeństwo. Z poprzednim partnerem - Scottem Disickiem była od 2005 r. z przerwami do 2015 r. Mają trójkę dzieci - najmłodszy syn ma 7 lat.