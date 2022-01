Co za występ! Michał Szpak oddał niezwykły hołd Violetcie Villas

Michał Szpak to niewątpliwie jeden z najbarwniejszych ptaków polskiego show-biznesu i rodzimej muzyki rozrywkowej. Jeśli ktoś miał jednak co do tego wątpliwość, jego tegoroczny sylwestrowy występ rozwiał wszystkie. Szpak przyzwyczaił już fanów do swojego nietuzinkowego wizerunku. Także do tego, że za każdym razem, kiedy pojawia się na ekranie, nikogo nie pozostawia obojętnym.