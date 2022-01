Co za zdjęcia! Marta Manowska wypoczywa w prawdziwym raju

W sieci nie brakuje już domysłów, że nie bawi się tam sama. Wszystko wskazuje na to, że urlop spędza w towarzystwie Roberta Bodziannego, brata Pawła z "Rolnik szuka żony". Szybko pojawiły się też sugestie, że skoro wybrali się do Meksyku razem, to najprawdopodobniej na planie show połączyło ich coś więcej niż przyjaźń.