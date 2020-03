Coco Austin ciągle karmi piersią. I nie zamierza przestać

Na profilu Coco Austin na Instagramie pojawiła się fotka z 4-letnią Chanel przyssaną do piersi mamy. "Gdy świat wydaje się zmierzać ku końcowi… wyssij tyle miłości, ile tylko zdołasz!" – zaczęła swój wpis kontrowersyjna gwiazda. Coco jest obserwowana na Instagramie przez 3 mln osób, a jej wywód związany z macierzyństwem wywołał żywą dyskusję. Wiele osób gratuluje jej i wspiera w działaniach, ale nie brakuje też słów krytyki. Jeden z internautów zapytał ją wprost, jak długo zamierza jeszcze karmić Chanel piersią?

Coco prowadzi bloga dla mam i obiecała, że w najbliższym czasie opisze, jak to jest karmić piersią 4-latkę. Celebrytka podobno jest zalewana mailami i prośbami, by opowiedziała o swoich doświadczeniach. Ale jej podejście do macierzyństwa i wychowywania Chanel ma też zagorzałe grono przeciwników.