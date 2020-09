Conor McGregor aresztowany za napaść seksualną. Nowe fakty

O aresztowaniu Conora McGregora na Korsyce dowiedzieliśmy się w sobotę 12 września , choć wydarzyło się to w czwartek rano. Lokalne władze potwierdziły AFP, że McGregor został przesłuchany w sprawie domniemanego przestępstwa na tle seksualnym. 32-letni gwiazdor UFC zaprzeczył zarzutom, które pojawiły się w skardze z 10 września i po 48 godzinach został wypuszczony na wolność.

W marcu 2019 r. został aresztowany za napaść rabunkową (wyrwał fanowi telefon z ręki i rozbił go o ziemię). Miesiąc później brał udział w bójce w Dublinie. McGregor przyznał się przed sądem do uderzenia mężczyzny w pubie, za co musiał jedynie zapłacić 1000 euro kary.