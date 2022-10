Coolio zmarł w wieku 59 lat. Jego przyjaciele skomentowali przyczynę śmierci

W następnym roku, we współpracy z L.V i nagrał utwór "Gangsta's Paradise". To ten utwór przyniósł mu największą popularność. Piosenka ta została umieszczona na soundtracku do filmu "Młodzi gniewni", a także na nowej płycie "Coolio" o tym samym tytule. Piosenkarz otrzymał nagrodę Billboard Music za najlepiej sprzedający się singiel roku, album z tytułowym utworem zdobył potrójną platynę, a sam wykonawca nagrodę "Best Rap Solo Performance".