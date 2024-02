Bezkompromisowy, nieskrępowany i niepowtarzalny wokalista - Corey Taylor, nadal wywiera wpływ na kulturę jako frontman nagrodzonego Grammy, multiplatynowego zespołu Slipknot i platynowej rockowej grupy Stone Sour. Taylor jest też autorem bestsellerów New York Times, a także aktorem z mnóstwem występów filmowych i telewizyjnych. Wywierając wpływ na pokolenia fanów i rówieśników, jego głos zgromadził miliony fanów na całym świecie. Globalnie Slipknot może pochwalić się 13 platynowymi i 44 złotymi albumami, z których trzy zadebiutowały na pierwszym miejscu listy Billboard 200 ("All Hope is Gone", ".5 the Gray Chapter" i "We Are Not Your Kind").