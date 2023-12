Córka aktorki zginęła w wypadku. Samochód prowadził Xawery Żuławski. "Załamana Brylska mu wybaczyła"

W poszukiwaniu własnej ścieżki

Gdy Xawery miał sześć lat, rodzice wysłali go do Afryki, do dziadków; w Senegalu chłopiec spędził dwa lata, uczęszczał do tamtejszej szkoły i poznawał inną kulturę. Sześć lat później wylądował we Francji, gdzie miał zamieszkać z ojcem w ogromnym mieszkaniu, uczyć się języka i uniknąć szarej polskiej komuny. Nastolatek tęsknił jednak za matką, za kolegami, za krajem, czuł się strasznie samotny, zwłaszcza że ojca zwykle nie było w domu i wychowywała go opiekunka. Po czterech latach mieszkania na obczyźnie stwierdził, że wraca na stałe do Warszawy – i, mimo sprzeciwów rodzica, postawił na swoim.