"Córka alkoholika, który zapił się na śmierć". Jan Śpiewak oburzony reklamą wódki z Magdaleną Cielecką

Aktywista od wielu miesięcy potępia powszechną promocję alkoholi i piętnuje znane osoby, które się do tego przyczyniają. Do grona wrogów Śpiewaka właśnie dołączyła Magdalena Cielecka. Angaż aktorki do reklamy wódki zaskakuje w kontekście jej osobistych przeżyć.