Córka Brylskiej zginęła w wypadku. Miała przed sobą wielką karierę

Nie ukrywał, że ten wypadek wstrząsnął nim do głębi. A w rozmowie z "Twoim Stylem" wyznawał: "Nie chcę o tym mówić, bo co mądrego można powiedzieć. W wypadku zginęła też część mnie. Jedna chwila zmieniła wszystko. Gdyby nie tamto wydarzenie, pewnie nie rozmawiałbym z panią. Prowadziłem naprawdę rockandrollowe życie. Robiłem wszystko, co niedozwolone i głupie. Balansowałem na granicy, kilka razy byłem poza nią. Od wypadku cały czas staram się udowodnić, że wyszedłem cało po coś. Może po to, by żyć sensownie?".