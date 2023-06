Córka Charliego Sheena jest pracownicą seksualną. "Kocham to"

W 2022 r. jego córka Sami skończyła 18 lat, a wkrótce potem ogłosiła, że chce rozpocząć karierę jako pracownica seksualna. Dołączyła wtedy do społeczności OnlyFans. To portal, na którym fani - po wykupieniu subskrypcji - mają dostęp m.in. do roznegliżowanych zdjęć gwiazd porno i celebrytów. Choć portal powstał już w 2016 r. i w założeniu twórcy miał służyć do zupełnie innych celów, w rzeczywistości stał się platformą dla osób świadczących usługi seksualne w sieci.