Córka Gnatowskiego nie pożegnała się z ojcem. "Nie dojechałam na czas"

Julia Gnatowska była bardzo związana z ojcem. Gdy go zabrakło, jej świat legł w gruzach. Dziewczyna zdołała jednak podziękować lekarzom za walkę, którą stoczyli o życie jej taty i zaapelować do fanów serialowego Boczka, by na siebie uważali. We wzruszającym poście na Facebooku przyznała też, że nie zdążyła pożegnać się z ojcem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dariusz Gnatowski zmarł 20 października 2020 r. (ONS.pl)