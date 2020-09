Córka Hanny Lis w odważnej pozie. 19-latka jest piękna

Hanna Lis - to nazwisko na stałe już przypisane jest do polskiego dziennikarstwa. To jednak nie tylko aktywnie pracująca w mediach kobieta, ale i matka dwóch pięknych dziewczyn. Jedna z nich, Julia, ma 21 lat i studiuje w Holandii. Druga - Ania, to 19-latka, która aspiruje do miana modelki. I podobnie jak ich matka, obie dziewczyny są piękne.