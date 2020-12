Córka Heidi Klum została modelką. Biologiczny ojciec nie chce jej znać

Heidi Klum w 2019 r. wyszła za mąż za młodszego o kilkanaście lat gitarzystę zespołu Tokio Hotel, Toma Kaulitza . Wcześniej (1997-2002) była żoną stylisty Rica Pipino i wokalisty Seala. To drugie małżeństwo trwało przez 10 lat i zaowocowało trójką dzieci. Heidi Klum i Seal mają dwóch synów i córkę. Kiedy zaczynali się spotykać, modelka była po głośnym rozstaniu z Flavio Briatore, który jest ojcem jej pierwszego dziecka.

Helena zwana Leni przyszła na świat w maju 2004 r. Jej matka była już wtedy związana z Sealem, który od początku poczuwał się do roli ojca. Heidi Klum mówiła później w wywiadach, że Briatore nie jest zaangażowany w życie i wychowanie ich córki i to "Seal jest ojcem Leni".

Leni Klum skończyła w maju 16 lat i według matki jest już wystarczająco dorosła, by rozpocząć karierę w show-biznesie. Wcześniej bardzo dbała o prywatność swoich dzieci. Teraz, kiedy Leni często podgląda ją w studiu telewizyjnym i na planach zdjęciowych, Heidi nie ma nic przeciwko, by wprowadzić ją na salony.

- Myślę, że jest to dla niej bardzo interesujące. Kiedy jest się w jej wieku, człowiek stara się rozeznać, kim jest i czym chce się zajmować. Ona chce robić to samo, co ja. Kto wie, może za 5 lat, kiedy już nie będę prowadzić programu, zajmie moje miejsce w niemieckim "Top Model"… Taki pomysł chodzi jej po głowie – wyznała Heidi Klum w rozmowie z "People".