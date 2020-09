Córka Lewandowskich uczy się w domu. Ania pokazała zdjęcie

Cała czwórka wróciła niedawno ze słonecznych wakacji. Lewandowscy do swoich zawodowych obowiązków, a starsza córka do nauki.

Lewandowska pokazała twarz Klary

"Staramy się, żeby Klara miała szansę poznawać nowe rzeczy, a jedną z nich są JĘZYKI OBCE. Na co dzień mieszkamy w Monachium, ale na całym świecie podstawą komunikacji jest język angielski. (...) Ostatnio pokazywałam Wam ją na instastory - 30 minutowa lekcja, Klara jest zachwycona, a my cieszymy się, że znaleźliśmy kolejny ciekawy, INTERAKTYWNY sposób na to, by mogła kreatywnie spędzić czas i przy tym uczyć się ANGIELSKIEGO" - napisała w poście na Instagramie.