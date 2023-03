Córka Maryli Rodowicz, Katarzyna Jasińska, rozstała się z partnerem. Byli ze sobą przez wiele lat

Maryla Rodowicz chce być babcią

W "Na Żywo" diwa przyznała, że marzy o wnuczętach. - Nasze spotkania to duża dawka śmiechu i szczerej radości. Ale czasami wykorzystuję też te momenty na poważniejsze rozmowy. Nie ukrywam, że chciałabym wreszcie zostać babcią, jednak moje dzieci są same i co ja mogę zrobić - wyznała szczerze Rodowicz, opowiadając o czasie spędzanym z Kasią, Janem i Jędrzejem.