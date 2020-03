Córka Meryl Streep rozwodzi się. Z mężem znała się od dzieciństwa

Grace Gummer , znana z seriali "Mr Robot" czy "American Horror Story: Freak Show", pnie się po szczeblach kariery. Dotąd w tej drodze towarzyszył jej mąż, muzyk Tay Strathairn, z którym wzięła sekretny ślub 3 lata temu. Według informacji amerykańskiego serwisu "TMZ" w poniedziałek do sądu w Los Angeles wpłynął pozew rozwodowy ze strony aktorki.

Nieznane są powody tej decyzji, gdyż para rzadko pojawiała się razem publicznie, nigdy nie udzielili wspólnego wywiadu. Wydawać by się mogło, że muszą tworzyć zgrany związek, gdyż znają się już ponad 25 lat!

Małżeństwo córki Meryl Streep nie doczekało się dzieci, więc istnieje szansa, że uda im się szybko porozumieć w kwestii rozwodu. Dla hollywoodzkiej gwiazdy nominowanej aż 21 razy do Oscara musi to być spory cios. W ich rodzinie nie dochodziło dotąd do rozwodów.