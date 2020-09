Córka Natalii Siwiec w sukience luksusowego domu mody. Fani zachwyceni

Mariusz Raduszewski postanowił opublikować fotografię Mii, która wyjątkowo przypadła mu do gustu. Widzimy na niej pozującą profilem uroczą dziewczynkę, która ubrana jest w prześliczną sukienkę w charakterystyczną kratkę domu mody Burberry. "#Kochamtenlook" - napisał dumny tata.

Choć sukienka musiała kosztować ok 1,5 tys. zł, złośliwi internauci, którzy mogliby to wytknąć, milczą. Zostali skuteczne rozbrojeni przez słodką córkę modelki. Pod zdjęciem można znaleźć same komplementy.