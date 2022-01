Córka oskarża aktorkę Roseanne Barr. Na dwa miesiące wygnała ją do lasu za bycie grubą

W Stanach ukazuje się właśnie autobiograficzna książka "This Will Be Funny Later: A Memoir". Jenny Pentland opowiada w niej o dramatycznych wydarzeniach z czasów, gdy była nastolatką. Opowiada o porwaniu, a także o tym, że była przez matkę kilkukrotnie wysyłana do zamkniętych zakładów, by leczono jej rzekome problemy ze zdrowiem psychicznym.