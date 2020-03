Córka Robina Williamsa pokazała zdjęcia z ojcem. Była wtedy nastolatką

Zelda Williams pokazała na Twitterze serię zdjęć z fotobudki, która była rozstawiona w studiu MTV Total Request Live. Córka Robina Williamsa nie pamięta dokładnej daty, ale rozpoznaje się w wieku 15-16 lat, czyli był to pewnie 2004 r. Legendarny aktor i komik popełnił samobójstwo 10 lat później.

Zelda Williams to córka Robina Williamsa i producentki filmowej Marshy Garces. 31-latka ma młodszego brata Cody'ego (rocznik 1991) i starszego przyrodniego brata Zaka (rocznik 1983), którego matką jest pierwsza żona Robina Williamsa. Rodzice Zeldy rozwiedli się w 2010 r., a rok później Williams ożenił się po raz trzeci. Susan Schneider pochowała męża po samobójczej śmierci z 11 sierpnia 2014 r.

Zelda bardzo przeżyła śmierć ojca, który od lat miał problemy natury psychicznej, zmagał się z nałogami itp. "Unikanie strachu, smutku i złości to nie to samo, co bycie szczęśliwym. Przeżywam smutek codziennie, ale nie buntuję się przeciwko niemu" – mówiła Zelda, która wpadła w depresję.