Córka Samusionek ma już niemal 21 lat. Jak teraz wygląda?

Rozwód był głośnym wydarzeniem, a walka o opiekę nad dzieckiem toczyła się na oczach całej Polski. W wieku 11 lat Mia (wtedy jeszcze Angelika) uciekła od matki do ojca, mimo że sąd odebrał mu wcześniej prawa rodzicielskie. Dziewczynka trafiła do domu dziecka, a później do rodziny zastępczej. Ostatecznie, mając 15 lat, zgodnie ze swoim życzeniem zamieszkała z ojcem.