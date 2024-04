Córka Stanisławy Ryster zajmowała się jej finansami. "Wyrywała mi pieniądze!"

W rozmowie z magazynem "Tele Tydzień" z 2015 roku Stanisława Ryster nie ukrywała, że miewała problemy z zaoszczędzeniem pieniędzy zarobionych dzięki pracy w "Wielkiej Grze". Na szczęście prezenterka mogła liczyć na córkę, która dbała o to, by matka miała oszczędności. To właśnie za namową pociechy Ryster w końcu zdecydowała się na założenie konta w banku, którego długo nie posiadała.