Córka Tomasza Karolaka jest w szkole wojskowej. "Sama zdecydowała"

Karolak w rozmowie z "Faktem" zdradził, że w jego rodzinie są tradycje wojskowe: - Lenka sama zdecydowała, że chce być w szkole mundurowej. Myśmy przyjęli to pozytywnie, a ona ma szacunek do munduru. Jestem bardzo z tego wyboru zadowolony, bo przecież w mojej rodzinie są tradycje wojskowe: ojciec był wojskowym, mama także pracowała w wojsku. Mój tata też ucieszył się, kiedy okazało się, że jego wnuczka poszła do szkoły mundurowej.