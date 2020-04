Córka Wodeckiego wspomina Wielkanoc z nim. Kontynuuje tradycje

W 2013 r. Zbigniew Wodecki udzielił wywiadu, w którym opowiadał o tym, jak obchodzi Wielkanoc. Wspominał czasy dzieciństwa i zastanawiał się, czy jego dzieci będą kontynuować tradycję: - Teraz tylko o to chodzi, żeby moje dzieci dalej je kultywowały. Z biegiem czasu, przy natłoku innych zajęć, których wtedy nie było, trochę się to wszystko gubi. Kiedyś nie było telefonów komórkowych, tylu programów w telewizji, komputerów i Internetu. Dlatego ludzie nie bardzo mieli co robić i gościli się nawzajem. Jadło się i gadało.