Crocsy, czyli buty uwielbiane przez gwiazdy. Sprawdź, jak je nosić!

Charakterystyczne logo z uśmiechniętym krokodylem to symbol solidności, wytrzymałości i wodoodporności. Crocsy są obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek obuwia, lubianą przez panie, panów i dzieci w różnym wieku. Buty damskie Crocs są coraz chętniej wykorzystywanym elementem kobiecej garderoby, pasującym do wielu stylizacji. Producenci zadbali też o to, aby nawet klasyczny model "kapci z dziurkami" był atrakcyjny i zyskiwał nowe oblicze, oferując dodatki, które można doczepić do tych dziurek: napisy, emotki, serduszka i wiele innych.