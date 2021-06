Cudotwórca i lekarz sław? Gdy komisja zbadała skład jego zastrzyków, to był jego koniec

Zażywanie silnych leków było w domu Kennedych na porządku dziennym, jednak by wygrać wybory prezydenckie, John potrzebował czegoś naprawdę dobrego. Przez kontakty jednego z doradców sztabu wyborczego, Chucka Spaldinga, trafił do gabinetu dr. Feelgood. To przy wsparciu jego zastrzyku, zaaplikowanego bezpośrednio w krtań, wygrał debatę z Richardem Nixonem we wrześniu 1960 roku, a następnie całe wybory.