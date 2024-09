Cugowski, Szczygieł, Piotrowski, Sierocki, Severski, Faliński, Czornyj i Miller na Targach Książki i Mediów VIVELO w Lublinie

#Kryminał

Bo czasem prawda jest mroczniejsza od fikcji. W strefie #Kryminał posłuchać będzie można historii, które wstrząsnęły całą Polską. Magdalena Majcher w najnowszej powieści "Rakowiska" opisuje autentyczne wydarzenia, o których w 2014 roku mówiła cała Polska. Wnikliwie próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego dekadę temu doszło do brutalnego zabójstwa małżeństwa i co się stało, że dwoje licealistów - w tym ich własny syn - dopuściło się tak bestialskiej zbrodni? O literaturze true crime opowie Bartosz Wojsa, twórca kanału "Pokój zbrodni" na YouTube, współautor książki "Swąd", historii inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami sprzed dekady - jedna rodzina, jeden straszny pożar a wiele tajemnic. Gościem będzie również Przemysław Piotrowski, jeden z najpopularniejszych pisarzy kryminałów, który w bestsellerze "La Bestia" wspiął się na wyżyny researchu, podejmując niebezpieczną wyprawę do Kolumbii i wiodąc czytelnika tropem najokrutniejszego seryjnego mordercy w historii świata. W sobotę posłuchacie go podczas rozmowy z Robertem Jasiakiem (Wspieraj Kulturę) w panelu zatytułowanym "Mieszkając z mordercą pod jednym dachem – jak daleko trzeba się posunąć, aby napisać bestsellerowy kryminał?". Do tego topowi autorzy powieści szpiegowskich. Vincent V. Severski, były oficer wywiadu, wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez najwyższe władze RP, uhonorowany Legią Zasługi przez prezydenta USA Baracka Obamę; autor tetralogii "Nielegalni", która stała się bestsellerem a CANAL+ wyprodukował serial na jej podstawie. A także Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. Opowie o swojej tegorocznej premierze. "Ostatni azyl" to opowieść o służbach wywiadowczych będących na tropie artefaktów i tajnych dokumentów, w tle bezcenne złote medaliony, ikony i fragment Bursztynowej Komnaty, skradzione przed laty z moskiewskiego muzeum i sejfów KGB. Do tego MI-6, międzynarodowy pościg i śledztwo, które grzęźnie w martwym punkcie. Do tego reportażystka i filozofka Julia Łapińska, której pierwsza powieść kryminalna od razu zdobyła tytuł Kryminalnego Debiutu Roku 2022 i podbiła serca czytelników, porozmawia o zaginionych dziełach sztuki i nazistowskich sekretach - motywie przewodnim jej ostatniego kryminału "Czarny portret". Patryk Jurek i Krzysztof A. Zajas porozmawiają o ogromnym sukcesie horrorów i thrillerów na polskim rynku i poszukają odpowiedzi na pytanie dlaczego lubimy się bać?