Curtis "50 CENT" Jackson ogłasza światową trasę koncertową "The Final Lap Tour 2023" świętując 20. Rocznicę albumu "Get Rich or Die Tryin'"

Dzisiaj, zdobywca nagród EMMY® i GRAMMY®, Curtis "50 Cent" Jackson, ogłosił, że wyruszy w światową trasę koncertową, aby uczcić 20. rocznicę swojego debiutanckiego albumu, "Get Rich or Die Tryin'". Wyprodukowana przez Live Nation i zaprezentowana przez Sire Spirits, The Final Lap Tour obejmie Amerykę Północną i Europę, w tym Toronto, Brooklyn, Atlantę, Houston, Amsterdam, Oslo, Paryż i wiele innych. Dodatkowe koncerty zostaną ogłoszone wkrótce.