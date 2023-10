Curtis "50 Cent" Jackson ogłasza światową trasę koncertową "The Final Lap Tour 2023" świętując 20. rocznicę albumu "Get Rich or Die Tryin'"

O 50 Cent

Curtis "50 Cent" Jackson zrobił błyskotliwą karierę telewizyjną i filmową jako najlepszy w swojej klasie producent i aktor. W 2005 roku, założył G-Unit Film & Television, Inc., za pośrednictwem którego wyprodukował szeroką gamę programów dla wielu platform i sprzedał mnóstwo tytułów różnym sieciom. Wśród nich jest doceniony przez krytyków serial "Power", będący numerem 1 telewizji Starz, w którym Jackson nie tylko zagrał jedną z głównych ról, ale również udzielał się jako producent wykonawczy i reżyser. W październiku 2018 roku, Jackson i Starz/Lionsgate sfinalizowali bezprecedensową umowę dla Jackson's G-Unit Film & Television, Inc. Z sukcesem skupił się na ekspansji uniwersum "Power", w kontynuacjach "Power Book II: Ghost,'' "Power Book III: Raising Kanan," i "Power Book IV: Force". G-Unit Film & Television wyprodukował również hit ABC, "For Life", którego trzeci sezon jest już w produkcji, "Black Mafia Family" dla Starz oraz niedawno wydany serial dokumentalny "Black Mafia Family". G-Unit jest również w trakcie produkcji serialu "Fightland" i "Queen Nzinga" w Starz i "Trill League" w BET+, "Untitled" w Paramount+ z Chadem Stahelskim jako reżyserem, i Nicki Minaj gwiazdą "Lady Danger" w Freevee. Ostatnio G-Unit Film & Television wydał także serial "Hip Hop Homicides" w WeTV. Jackson rozwija się również w świecie podcastów poprzez jego nowy banner G-Unit Audio z debiutem "Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down a Drug Lord" we współpracy z iHeart Media i Lionsgate Sound. Firma buduje również swój program fabularny, zaczynając od umowy na trzy filmy z gatunku horroru, przy współpracy z fenomenem horroru Eli Rothem oraz nadchodzącymi filmami "3BlackDot" i "Expendables 4", które mają powstać przy współpracy z Millennium i Lionsgate.