Czadoman. Łzy w show Polsatu. Jego historia zwala z nóg

Czadoman jako Krzysztof Cugowski - Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Rozmawiając teraz z Maćkiem Dowborem, muzyk zwierzył się, że ludzie namawiają go, aby porzucił dotychczasową twórczość i porwał na coś ambitniejszego. Jednak, jak sam mówi, spotkało go coś niecodziennego:

- Podeszła do mnie pani, która powiedziała, że przyjaciółka jej córki słuchała od małego moich kawałków. W pewnym momencie zapadła w śpiączkę. Wtedy jej mama przyniosła do szpitala radio i włączyła jej moją piosenkę i to dziecko się obudziło - w tym momencie muzykowi załamał się głos, w jego oczach pojawiły się łzy: