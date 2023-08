Czarne chmury nad Lizzo. Piosenkarka broni się

Jeden z zarzutów odnosi się do zdarzenia, która miało miejsce w Amsterdamie. Po koncercie cała ekipa wybrała się na afterparty do jednego z klubów w dzielnicy "czerwonych latarni". Lizzo miała zmuszać tancerki do dotykania miejsc intymnych striptizerów i striptizerek oraz do obscenicznych i poniżających zabaw.