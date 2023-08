Czas się dla niej zatrzymał. 45-letnia Nicole Scherzinger zachwyca w kusym kostiumie

Nicole Scherzinger to jedna z najpopularniejszych kobiet na świecie. Sławę i miliony fanów przyniosły jej występy w żeńskiej grupie The Pussycat Dolls, która podbijała listy przebojów na początku lat dwutysięcznych. Po zaledwie kilku latach działalności girlsband zawiesił działalność, a jego liderka rozpoczęła karierę solową. Wokalistka miała też szansę sprawdzić się w roli jurorki w brytyjskiej edycji talent-show "X-Factor", "Australia's Got Talent" i "The Masked Singer".