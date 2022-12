Czego słuchają Polacy? Spotify podsumował rok 2022. Mata został zdetronizowany. Nie przez Sanah

Spotify, platforma do odtwarzania muzyki, ale również podcastów, co roku przygotowuje zestawienia najpopularniejszych wykonawców czy utworów. Każdy użytkownik może sprawdzić swoje statystyki z danego roku (Spotify Wrapped 2022) jednak powstają również podsumowania bardziej ogólne. Co wynika z najnowszego dotyczącego Polski? Sporym zaskoczeniem jest fakt, że Mata, który rok temu królował, teraz spadł na trzecią pozycję wśród najchętniej słuchanych wykonawców.