"Czemu los mnie tak potraktował?". Juror "TTBZ" o trudnej drodze do samoakceptacji

W dalszej części wpisu Adam zaznacza, że droga do całkowitej samoakceptacji nie była łatwa. "Zabiegi skończyły się zapaleniem mieszków włosowych i nieudanymi wyczekiwanymi wakacjami w Hiszpanii. Potem robiłem podejście do lasera i… I coś we mnie pękło. Po co mam się dostosowywać do trendów? Po co mam na siłę zmieniać coś, czym obdarzyła mnie natura? I teraz, po latach traktuję to jako swój atut. Jestem taki, a koleś obok taki. Koniec dyskusji. Nie stało się to od razu, zajęło kilka lat" - dodał.