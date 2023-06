Czułość w prezencie od Waglewskich. Przez jeden wieczór wszyscy byliśmy dziećmi

Nobliwe wnętrze sprawiło, że utwory Waglewskich zyskały szlachetną oprawę. Dzięki temu w centrum zainteresowania było słowo padające se sceny. Podczas koncertu niemal nie dało się słyszeć rozmów podczas utworów (co jest wyjątkowo częste), za to jedynie w przerwach niosły się radosne okrzyki aplauzu. Publika nie kryła nawet ani swojego poruszenia, ani skupienia. Nie tylko wsłuchiwała się w dźwięki, ale i teksty kolejnych piosenek, oddając spory szacunek do używanego przez Waglewskich słowa.