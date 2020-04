Czy artyści wiedzą jak żyć i czy mogą nam pomóc w czasie pandemii?

Sławomir Pietrzak, szef wytwórni SP Records (m.in. Kult, Kazik, Strachy na Lachy, Lao Che, Kaliber 44), mówi, że artyści, którzy jeszcze niedawno zapełniali stadiony, mają obowiązek wobec swoich słuchaczy: dać im wartościowy, uspokajający i mądry przekaz w czasie pandemii.

Sebastian Łupak: Czym jest Artystyczna Izba Przyjęć?

Sławomir Pietrzak: To spotkania z naszymi artystami na naszym kanale SP Records na Facebooku. Mieliśmy już spotkanie z Kubą Sienkiewiczem z Elektycznych Gitar czy z Jarkiem Ważnym z Kultu. W piątek, 17 kwietnia, o godz. 19 mamy spotkanie z Krzysztofem "Grabażem" Grabowskim z Pidżamy Porno i Strachów na Lachy. Chcemy dać ludziom jakiś promyk radości i nadziei, dobrą energię. Artyści powinni się teraz pokazywać. Nie podoba mi się, że ludzie, którzy dotąd zapełniali stadiony i byli idolami młodych ludzi, nagle zniknęli. Artyści mają swoją misję do spełnienia.

Nie muszą wcale mieć wiele do powiedzenia. To jest czas lekarzy epidemiologów, specjalistów od ratowania gospodarki po jej zapaści.

Uważam, że artyści – zupełnie, jak lekarze czy psychoterapeuci – są dla ludzi ważni i też mają obowiązek do spełnienia. Artyści są charyzmatyczni, ludzie ich kochają, słuchają. Nie podoba mi się, że akurat teraz ludzie, którzy jeszcze niedawno zapełnili hale i udzielali wywiadów, dziś się pochowali. Dopadły ich jakieś lęki. A przecież to oni dotąd odpowiadali za życie duchowe i psychiczne młodych ludzi. Potrzebna nam teraz rozsądnych ludzi, którzy uspokoją niezdrowe emocje…

Niezdrowe?

Są różne teorie spiskowe, o wirusie wyhodowanym w laboratorium, o masztach 5G. Mnóstwo już pojawia się psychopatów, szaleńców, którzy będą żerować na tym, że czujemy się niepewnie, że jesteśmy zagubieni, samotni. Będą wykorzystywać naszą słabość i zwątpienie. Ktoś musi nas teraz bronić. Mogliby to być artyści. My na przykład w SP Records rozumiemy, że ludzie potrzebują teraz dobrej sztuki, oddechu. Dlatego będziemy dalej wydawać płyty – mimo, że wielu puka się w czoło. Płyty? Teraz? To będzie klęska komercyjna, to będzie fiasko – przewidują.

A nie będzie?

Zaryzykujemy. Za chwilę wydajemy nową płytę Elektrycznych Gitar, a potem kolejne. Czy na tym stracimy? Zobaczymy. Nie boję się i nie patrzę na to z lękiem. Moim zdaniem właśnie teraz ludzie potrzebują dobrej, wartościowej, inteligentnej muzyki. Umpa umpa nas teraz nie uratuje.

A polityka nas uratuje?

Politycy mówią o wyborach. To jakiś bełkot. Przecież zaraz te wybory odwołają. Moim zdaniem polityka w starym stylu się skończyła. Po pandemii nie będzie już podziału: prawica – lewica. Tamten świat nie wróci. Będzie podział: ugrupowania proekologiczne, świadome tego, co robimy ze środowiskiem, z Ziemią - i ich przeciwnicy. Przemyślimy i przewartościujemy wiele rzeczy. Zastanowimy się dwa razu, zanim kupimy nowy samochód, nowy drogi zegarek. Moim zdaniem zaczniemy się do siebie zbliżać, być serdeczni, opiekuńczy. Myślę, że pojawi się nowy styl życia.

A muzyka?