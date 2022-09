Czy Matthew McConaughey będzie następnym prezydentem USA? Niewykluczone

Jak twierdzi portal mysanantonio.com, McConaughey postuluje przede wszystkim, żeby podwyższyć wiek, pozwalający na zakup karabinu szturmowego, z 18 do 21 lat. Chce też uniemożliwić dostęp do broni palnej osobom niezrównoważonym i szczególnie niebezpiecznym. Wiązałoby się to z weryfikacją przeszłości klienta i wydłużeniem czasu oczekiwania na zakup, a więc także ze zmianami w dotychczasowym funkcjonowaniu militarnych supermarketów. Oczywiście, wszystkie te propozycje budzą silny opór u zatwardziałych republikanów. Ale już ci bardziej umiarkowani sympatycy prawicy i demokraci pozostają otwarci na zmiany.