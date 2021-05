Czym jeżdżą polskie gwiazdy? Auta robią wrażenie!

Nie od dziś wiadomo, że samochód to dla wielu nie tylko środek transportu, ale też synonim prestiżu. Dla miłośników motoryzacji wybór odpowiedniego pojazdu to zdecydowanie więcej niż rzecz gustu. Wśród nich jest sporo gwiazd, którym nieraz w większym stopniu niż na funkcjonalności zależy na luksusie i wyglądzie auta. Prym wśród gwiazd zakochanych w autach wiedzie Patryk Vega. Jego samochody spełniają dwa założenia – muszą rzucać się w oczy i wzbudzać podziw. Przykład? Ostatni pojazd reżysera, Lamborghini Aventador, który kosztuje aż 2 mln zł, potocznie okrzyknięty już Batmobilem. Ogromną słabość do luksusowych i szybkich aut ma też Kuba Wojewódzki. Jedną z jego ostatnich zdobyczy był imponujący Bentley Continental GT, który kosztował ok. 1 mln zł.