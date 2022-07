Dagmara Kaźmierska błyszczała już jako nastolatka. Fotki są obłędne

Dagmara Kaźmierska, czyli gwiazda programu "Królowe życia" to osoba z charyzmą i bardzo charaktystycznym imagem. Lubi mocny makijaż, blond loki, fikuśne paznokcie, futra, stylowe meble i mercedesy. Swój styl pielęgnowała również podczas rocznego pobytu w więzieniu, do którego trafiła za werbowanie kobiet do agencji towarzyskiej i zmuszanie ich do prostytucji. Za kratami nie zrezygnowała ani z ukochanych szpilek, ani z biżuterii, ani z fioletowego futra. To był dla niej okres traumatyczny, bo została rozdzielona z ośmioletnim synem Conanem. Kiedy wyszła na wolność postanowiła zerwać ze swoim fachem i poprzez zmianę wyglądu symbolicznie odciąć się od przeszłości. Narodziła się "blond Venus".