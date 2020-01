Dagmara Kaźmierska "Królowa życia": Kiedyś byłam sprzątaczką

Jak na moje lata i Kwiaty Królowej Proszę bardzo Będziesz lubić tulipany Bardziej Dagmara się nie lubi Przechwalać ani chwalić to nie dzwoń w stylu ale Król Do łóżka i żeby ona przyjęła to zaproszenie otuchy Wyróżnienie osiągnięcia co to Szczerze powiem Nie wiem jak ci się to Ja nie lubię wywiadów W ogóle mi się nie chce Wolę se w domu w swoim łóżku post Gdzieś tam lat Ale ty troszkę mięsak ująłeś Powiem ci A poza tym moja przyjaciółka mówi Nie no on jest taki miły fajny ale to jest miły No musisz iść do niego bo on Miły A no dobrze no to już było No to bardzo miło i bardzo Że ciebie Tym bardziej że niedogodność Lot Postaci problemów z nogą powiedz mi Teraz czujesz No Nie kaszle Nie pluje No dobrze się czuję Wiesz Oskarku to jest tylko noga tak Chociaż to jest bardzo ważne bo nogi nas noszą Mogło być gorzej No bo wypadek był potężny I mógłbyś kręgosłup na przykład tak albo w ogóle mogłam stracić życie Więc to tylko nogi Notariusz ponownie zaparowana dziękować Bogu wszystko się udało No i Musi ta dojść do siebie żebym mogła cały ciężar znowu na to Dawaj Będziemy robić Co tam się w ogóle wydarzyło że Tak cię poturbował Festool No na na głównej trasie Facet za późno zobaczył zjazd skrót I zatrzymał się na tej drodze szybkiego ruchu tak mnie by do głowy nie przyszło że on się za 3 Jemu by zapewne nie przyszło że będą takie następstwa Wina obopólna No moja też było zachowaj od Ja nigdy nie No ale żeby tam nie było to Bo by były to to on nie byłoby szans nawet na tamto auto No to tam nie nie było czasu na jakąkolwiek reakcję trzeba było Skręt Od razu nad nie było czasu hamować i nic nie No i niefortunnie przepust betonowy Chorzów przewóz beton Pomierzone zostały stawy skokowe Pięta całkowicie Piętowy zmiażdżony Piszczel A cała siła na 100 Poszła po prostu cały cały impet uderzenia poszedł Gdybym uderzyła w nich mnie by się na pewno nic nie stało tak jak to A tam by było po polu Taki moment Czy wartościowe Oj tak tak Kto to wszystko w ogóle No teraz też z tymi nogami bo ja już chodzę W tej chwili siódmy miesiąc Ciężko mi sobie z czymkolwiek poradzić bo to o kulach nie możesz nic nie możesz nic wziąć w dłoń no bo Jeszcze maćkula No nawet do łazienki i Kąpać się no to bieliznę to sobie zabijam albo na włos albo okul No bo nic nie weźmiesz innego i takie Zły moment Nie ma co się obrażać na Boga na złe momenty Są w życiu potrzebne każdemu człowiekowi Omów Tak samo z wypadkiem Po co moja przyjaciółka taka Sofia mówi po co Lalu Lalu bo to ci się tam nogi stały to było niepotrzebne Ja mówię No może tak było z góry ustalone że po prostu Gdzieś tam ktoś z góry wybrał albo ktoś zginie Albo ktoś musi być ten wypadek w danej sekundzie No i może ten ktoś kto by dostał ten wypadek taki Oby był unieruchomiony bo przecież bardzo wiele miesięcy a w ogóle Trzeba było mnie nawet na toaletę sadza Ja mówię może ktoś My sobie psychicznie z tym nie poradzi No i no tam z góry powiedziała No nie no ten harpagan se poradzi To dajemy harpagonowi bo może ktoś inny to nie poradzi ja to tak wszystko biorę ja nic niczego Nie żałuję Ja nie skarżę się na swój los Że o Jezu Dlaczego mi No taki Wiking był kiedyś i mówi Boże dlaczego ja bo zabito żonę A Bóg do niego A dlaczego Każda królowanie Twojego Król Sprawy serca Maska Kwestia coś Który z tobą występuje w telewizji Wszystkie nagłówki prasy kolorowej mówią że to jest ten twój jak coś no Przewód sobie gardło Jacuś Jacuś jest moim kumplem bo ja cię z tego łóżka nie wypuszczę dopóki mi nie powiesz że to jest teraz zakochana Zakochana to jest bardzo To nie jest moim przypadku dobre określenie zakochana Ja bardzo kocham Bardzo kocham Co to za kochana zakochała zakochaj to cię możesz bo Jako Wąsosz Kim jest Twój król wybrany A nie mogę To może jakieś Oj O Boże Jezu mi się trafiło jak ślepej kurze ziarno No NAP Tak Jest bardzo dobrym człowiekiem jest wyrozumiały Niecierpliwy Znosi Wszystkie te jazdy Kocham Porządny jest masa Wiem że nigdy mnie nie zdradzi No już to że Przystojny No tak wygląda że rozumiesz Nie no zawsze jak co chciałam to ja miałam to wiadomo Ale no Ale to to mi się naprawdę trafiło Młodsza ode Oil Ale znamy w ogóle twojego partnera w jakim on jest czy czy Jesteśmy w stanie się domyślać Nie zdradzisz Tak Może kiedyś tobie Okej no No Jeszcze nie A teraz będziesz w Kolejny Tak no tak ale jeszcze nie te Sia Stępień Jeszcze nie ma pierścionka ale Myślę niebawem będzie Też będzie nie wiem No to wszystko będzie no dlaczego nie możesz Kim jest twój A nie No muszę mieć coś dla siebie Ja nie mogę wszystko Pokazywać ludziom no to no to jedną rzecz muszę mieć A byłaś kiedykolwiek w ogóle samotna Nie no No Byłam Odrastanie Z ojcem Conana 3 lat No dobra Powiedzieć coś Ja tak się rozbrykanym trochę już bo bo to tak w związku być To nie jest taka prosta Już jest osoba druga trzeba No chociaż śniadanie z tą osobą z Czytam obiad trzeba ta ja już taki jestem trochę wiesz Gotuję Nie sprząta w ogóle to jest ciężka sprawa Nie gotuję nie sprząta akurat Kazimierski wszystko to akceptował mówi nie Są garkotłuk I są tak Zawsze to mówił mój To i był jego słowa nigdy nic ode mnie Nie wymaga I to to fajnie bo to 21 lat razem spędziliśmy i wszystko super Dobrze No to to jest ojciec mojego dziecka No to jak mogę źle wspomina Fajnie wszystko No to nie nie To fajny czas mieliśmy dużo przeżyliśmy wojnę Kazimierski No To Dagmara chciałem za Nie zawsze w twoje życie było kolorowe Około 10 lat temu musiał Dobrze przygotował na kilka lat ale chociaż dobrze się Mówisz na kilkanaście miesięcy A wszystkie te wariaty piszą że lata tam się działo tak się dowiedziałem No no no Wpadłaś w kłopoty przez Przy okazji prowadzenia agencji Polska to nie jest legalne No i to Wszystko tak Zaczęło się jedno jedno jedno pociągu drugie No i trzeba było Niestety Naj Czas pożegnać się z Jak Jak to jest Balon Kto jest najgorszy No Niezdara od komfort Oto to wiesz Człowiek je do wszystkiego się przyzwyczaja naprawdę my jesteśmy tu No w takim stworem że do wszystkiego Idzie się przyzwyczaić To to naprawdę Wiesz jak jest się w grupie jest Wiesz jakoś się tak jakieś relacje żeby były Są poukładane dyżury to to wszystko idzie przeżyć to naprawdę Tam się złego nie dzieje człowiekowi za wyjątkiem tego że nie ma Wolności gdzie to jest najważniejsze Bo zdrowie masz najgorsze co może być jest rozłąka z bliskimi Tęsknota To jest To jest to jest to to się to się nie da opisać I powiem ci że Twój syn był wtedy ośmiolatki Nie do do Oskar to to to to wiesz to jak ja wracam do tego Ja na szczęście Wszyscy mamy w sobie wyparcie Zdolność do wybierania Ja już wybitną nie A to co złe to ja wyrzuca Ale no Straszne to było dlatego małe Mały Nie przeżywa Mały mały odchodził od zmysłów za mną Bo myśmy byli ciągle razem byśmy 24 na dobę byli Mały to w u mnie w aucie to miał mieszkanie No i o niego Ja dostawałam po co nie Oskar ja nie chcę ci mówić a ty Wyłącz te czarne Fioletowa czarna z Okonka bon mały No i wiesz ją też to to wiesz to to ci Poduszka była Codziennie jego mokradła Rano Babcia mi opowiada Codziennie On gorzej to przeżył Nowe No i to długo się ciągnie bo to się do tej pory gdzieś tam ciąg Dziś to się odłożył ooo No nie ma się co dziwić No ale już jest dobrze Już jakby to powiedzieć Nie chce mi się prowadzić Klub To już tego próbowałaś to już do tego od kaczora Po prostu powiem tobie Nigdy już bym nic nie zrobiła Wiesz żeby mój mały znowu cierpią Monia Jak smakował pierwszy dzień na wolności wychodzi Więzienia i to robi Tuba Pamięć No zjadłam Przywitałam się Ale ja nie chciałam ja tylko to chciałam babcia dla mnie specjalnie robi a ja tylko to chcę Zastanawia mnie bardzo Jak wyglądały twoje nastoletnie młodzieńcze lata bo tak naprawdę Jarzy Ja do każdego mówię że Żeby wszyscy mieli w połowie takie życie jak Nie głowie 20 zł Ja miałam dobrze że ja dalej mam wracać że cię mam do Młodzieńcze lata no co No dzieciństwo Miałam super Ja latam Ja miałam 13 14 lat mnie już było pełno Bo miałam Zawsze starsze towarzystwo mamy wszyscy znali Do wszystkich Dyskotek dancingów nie puszczali No bo to wiesz mamy znani sklepie pracowała nie pracowałam Pomagałam w sklepie mamie bardzo No już za dzieciaka musiała Gdzie pracować ciężko Ale nauczona byłam No trzeba coś robić żeby coś Potem pojechałam Nie I No ja będę zarabiać marki mi się No to pojechałam No to daj takie saksy miałam że byłam sprzątaczka Była sprzątaczką Nabyłam Nie No był No a co dzieci gdzieś tak od razu pójdzie A co Co to ciężka praca bardzo wiem i to pani ermer Ostatnio nawet się śmiałam i jeszcze wspomina Bo dzwoniłam nawet do niego kontakt jest do dzidzie małolatka No to nie zapomnę do końca życia Granatowa armatura Prysznice zlewy toalety Jezus a tam chlorowana woda w tych Niemczech to znowu Tam nie mogą być plamki chyba ja z góry na dół gotowałam bo deszcz i Przegotowaną wodę to tak się na myłam że jak pani ermer zobaczyła to mi już wypuścić nie chciał i is20 sprzątać Nie tylko Moniki i tak nie wypracował ja Umiem sprzątać ale nienawidzę A dzisiaj zdarzać się Nie dzisiaj nie nie już długo Pytałam się na chorowałam jak głupek taki naciek na sprzątał tam gdzie ty No a później już poszłam do kasyna już się nauczyłam języka to to to już później fajnie było Długo długo pracował Wygrywa A dużo przegra Dużo nie ma Dużo IP Polska t Więcej Paul Pociąg Straszne ale dobrze Wszystko już mam za sobą i już bym nie wrzuciła nigdy już nie jestem frajerem już bym maszyna nie wrzuciła pieniędzy ale Po 3 doby od maszyny nie No Napisz na tym się dorobiła dasz radę Nie nie nie ale ja miałam swoje maszyny to dla mnie były Kubie Dla mnie też no ja miałam Tłumacz Wiesz to sobie zawsze odbijała No nie no na maszynach się być dorobił już teraz nie bo są zabronione ale kiedy się dorobiłeś jeśli były twoje tak No ale ktoś kto gra no to nie Jak grasz filao wygrasz i odchodzisz to jest OK Ale to nie da rady no to najgorzej wygrać za Ty miałaś te granice żeby sobie żeby nie popaść w No nie opadłam faza Ale no Jakoś jest Gdzieś tam z Tak zrobili że na chleb Jeszcze ma Nie przepuścił Tak Bo przez ten mój zły czas co mnie nie było To przestałam A później wyszłam już nie gram Dagmara Chyba Sama siebie bardzo co masz dużo Ja siebie lubię owszem No bo trzeba siebie lubić boczek coś siebie nie lubi to nie lubi nikogo innego Nie szanujesz siebie nie boję nie szanował nie lubisz siebie nie będziesz innych ludzi Aleja ludzi Kocham Moich bliskich to potrzebuję Trzeba też o siebie Żeby Wiesz żeby ci się dobrze wiodło bo jak tobie będzie dobrze to innym wokół będzie A do Zdzisława Nie jest mi do niczego Nikt się nie spodziewał że ten serial tak zależy Absolutnie nic byśmy to zrobi Naprawdę Myśmy to tak zrobili Że to nikt się nie spodziewał że to takie coś z tego wyjdzie A myśleliśmy może 1 sezon 2 To strzeli i a później wybucha już afera w ogóle mojej przeszłości to już byliśmy w ogóle przekonań Że nic z tego nie będzie na szczęście jakoś to poszło Ale słaba mi nie jest do niczego Mi osobiście nie jest Powiem to Sława to mi tylko tak zrobiła że za moje tam Grześki wcześniejsze To oczywiście moje miasto i okolice wiedzieli tylko a teraz a po Więc tyle mi za słaby Że dzień nie pójdę o to ta co miała No to to tak to Plebiscyt Swojej No Oskar nie można się wstydzić albo No robisz to świadomie No Robił No to przecież nie mogło być teraz obłudnym hipokrytą i nie mogę do ciebie mówić Boże no wiesz Oskar No miałam ale ja nie wiedziałam że to było złe Albo że to było No niezgodne z prawem No ja nie jestem takim człowiekiem Wiedziałam co robię tak No i podniosłam tego Ale słaba Bo są momenty że pomaga Są gdzieś na przykład O na przykład wczoraj prosto tak mi jest ciężko teraz wychodzi nawet zatankować No i spadam gruba ludzie mówię Jakie Młody weź proszę cię Zatankuj mi pan Marco leci małe zdjęcie Zdjęcia laguja ale my Pani Dagmaro nawet zdjęcie od razu ten Zatankował i Ada mu hajs poszedł zapłaci Jest taki wiele przyjemnych sytuacji Wiesz na pewno to są przyjemne sytuację Bo ludzie do mnie podchodzą Ludzie nie Ludzie mnie nie traktują właśnie tak jak O Z O pani zagrała tylko ludzie boże pani tak markowe panią kocham Pani jest taka fajna Wiesz dużo ludzi Tak No ale jest fajne rzeczy się dzieją bo na przykład ludzie mi piszą że pani tak Marco mamy Mam córeczkę i ona taka no wiadomo niewidoma ale jak słyszy panią to wariuje ta mała Jakie Chryste Panie głos przebitego Mariana spod sklepu i dziecko biedne nie widzi A słyszy I to są takie momenty z którego ja wiem Chociaż czekam na breszyk w życiu Teraz daje radość ktoś komuś i to jest dobre Aczkolwiek chciałam Wiesz już były momenty że chciałam rezygnować wiesz Bo też się wkurza A wiesz no Ja Czarek jest odporny do tam do pewnego momentu tak No ale to nie jest Jak czytasz nieraz tam o sobie Ale wiem że Bardzo dużo ludzi ludziom ja daję radę Wiem że Cieszą się ludzie że wprowadzam dobry nastrój w domach ja miałam kilkaset wiadomości dzień Wiersz pomidor Marco Kiedy o Jezu nie ma odcinek A co będziemy oglądać w piątek był naszym dniem rodziny Wiesz to są takie rzeczy że to cieszy człowieka że daje Wiesz bo to takie jest powiem ci Nawet jak dasz uśmiech jednej osobie to już coś jest Dagmara wiemy jakąś Królowa życia Ale jaką jesteś mamą to trochę też wiem bo widzimy w Ale jak mu to jest Mamą w domu kiedy już wiesz gasną te wszystkie Reflektory Blaski A to konarka by trzeba było Twoje Jesteś chyba nadopiekuńczy No nadgorliwość jest gorsza Ja Za bardzo na Gdzie jest Z kolegami gdzie nie powiem Powiedz nie Przyjdziesz na No powiedz obiecaj że Obiad Aleve Kierowca żeby z Się boję o niego mam go tylko jedna No a No aż taką do końca mam wzorową to ja Dlaczego Nie nie gotuję Nie zdarza ci się w ogóle gotować obiad Schabowego będzie Działa to A jak bym musiała ale już konanek wie że ja nie zrobię to nawet mnie Mój wyroda maciora nie nie nie jajecznicę umiem zrobić Ale konanek robi najczęściej w Ja na lesie Jemu zrobi Kilka A troszczy się o ciebie synek tak jak ty on Pomagacie Jesteś teraz wiesz pomaga no on jest dobry chłopczyk ale on się uczą jest cały tydzień we Wrocławiu Wiesz to ja też nie mogę go tak no Jak on przyjeżdża na weekendy No to też ma swoich kolegów to ja nie mogę Rysuję tak nie lubię ja nie lubię Ktoś Wiesz Każdy ma swoje Ja nie Ktoś za bardzo traci na mnie Ja sobie sama dłużej mi to czasu zajmie A ja sobie sam sama zrobię koło Ale nocą niektóre rzeczy których sama nie jestem w stanie zrobić konanek Zawsze pomoże Ale ja no taką mam No krzyczę dużo Nawet w stanie sobie wyobrazić że nawet na mnie nakrzyczała sprzed A co tu się wyprawia No krzyczę dobrze No 3:00 dużo Wyzywa Jak tego ale to musimy zrobić tak A no to takie bzdury No mówię mu kuwetę dla kota by ci zaraz zaraz zaraz zabierzesz kot nie będzie robił Kuwety to byś robił do brudne Zaraz zaraz a ja już No i ja się denerwuję bo ja jestem choleryk szybko wybucham od razu mi się ląd zapal Ale ale zapala mi się Ale mój syn Już się uda On naprawdę wiesz jak to ma mojego Ryki lwa To ktoś inny by zwariował conanek Osoby nie działają nie przyjmuję co tam ta matka No za chwilę już jest dobrze no ale No bym no wszystko bym dla niego zrobiła ale to ja uważam to nie jest nic nadzwyczajnego Myślę że każda mama Tak kocha swoje dziecko i każda mama by zrobiła Wszystko dla swojego dziecka No dla kogo możemy zrobić jak nie dla dziecka nie