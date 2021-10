W więzieniu wołali na nią "księżniczka". Tylko ona się tak ubierała

"Królowe życia" to hit stacji TTV od 2016 r. Jego niekwestionowaną gwiazdą jest Dagmara Kaźmierska, która w nadchodzącej autobiografii wróciła m.in. do czasu, kiedy trafiła za kraty. Okazuje się, że nawet w zakładzie karnym była nazywana "księżniczką", co miało związek z namiastką luksusu, którą sobie tam zapewniła.