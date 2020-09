Dagmara Kaźmierska pozuje z synem i mamą. "Nawet oko opada mu jak u mojej mamci"

Dla tych co nie orientują się w telewizyjnych celebrytkach i nie kojarzą kolorowego ptaka stacji TTV, spieszymy z pomocą. Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki programowi "Królowe życia" . W show celebrytka prezentowała swoje bajeczne życie oraz barwny i wybuchowy charakter. Choć wzbudzała wiele kontrowersji, widzowie pokochali jej bezpośredniość i pewność siebie.

Znaleźli się i tacy, którzy wytykali jej dyskusyjny wygląd czy też przeszłość . Nie miało to jednak większego znaczenia, ponieważ popularność Kaźmierskiej rośnie z każdym dniem, co doskonale widać na jej kontach w mediach społecznościowych. Ostatnio celebrytka pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje z mamą i synem. Napisała też kilka słów od siebie na temat macierzyństwa.

"Mama pomoże, kiedy potrzebujesz. Nakarmi, nawet gdy nie ma za co. Przytuli, kiedy ci smutno i kocha, bez względu na wszystko - co byś nie zrobił. [...] Przedstawiam Wam moją mamę Romcię. Którą usilnie proszę od kilku lat, żeby wzięła udział w "Królowych", ale konsekwentnie odmawia, argumentując: 'Ty już dziecko karierę w swoim życiu zrobiłaś i przez to mnie cała Polanica gadała'" - napisała Dagmara.