Dagmara Kaźmierska "W łóżku z Oskarem" mówi o feralnym wypadku samochodowym

Jak na moje lata i Kwiaty Królowej Proszę bardzo Będziesz lubić Bardziej Dagmara się nie lubi Przechwalać a nie chwalić to nie w moim stylu Ale Zapro Król Do łóżka i żeby ona przyjęła to zaproś Chyba jest Wyróżnienie Szczerze powiem Nie wiem jak ci się to Ja nie lubię A w ogóle mi się nie chce Wolę se w domu w swoim łóżku posła Gdzieś tam lat Ale ty Troszkę mnie tak ująłeś Powiem ci A poza tym moja przyjaciółka mówi Nie no on jest taki miły fajny ale no jest miły No musisz iść do niego Jest miły A no dobrze no to już było No to bardzo miło i Do ciebie Tym bardziej że niedogodność Lot Postaci problemów z nogą powiedz mi No Nie kaszle Nie pluje No dobrze się czuję Wiesz Oskarku to jest tylko noga tak Chociaż to jest bardzo ważne bo nagina znoszą Mogło być gorzej No bo wypadek był potężny I mógłbyś kręgosłup na przykład tak albo w ogóle mogłam stracić życie Więc to tylko nogi No ta jest ponownie zaparowana dziękować Bogu wszystko się udało No i Musi ta dojść do siebie żebym mogła cały ciężar znowu na to Dawać będziemy robić Co tam się w ogóle Las No na na głównej trasie Facet za późno zobaczył zjazd skrót I zatrzymał się na tej drodze szybkiego ruchu tak mnie by do głowy nie przyszło że on się za 3 Jemu by zapewne nie przyszło że będą takie następstwa Wina obopólna No moja też było zachowa Ja nigdy nie No ale żeby tam nie było to Bo by były to to on nie byłoby szans nawet na tamto auto No to tam nie nie było czasu na jakąkolwiek reakcję Skręt Od razu nad nie było czasu hamować nic nie No i niefortunnie przepust Chorzów przepust betonowy Pomierzone zostały Skokowe Całkowicie Miętowy zmiażdżony Piszczele Wszystko A cała siła na 100 Poszła Cały cały impet uderzenia poszedł Gdybym uderzyła w nich mnie by się na pewno nic nie stało tak jak to A tam było po ludziach Taki moment Oj tak tak Kto Wszystko w ogóle No teraz też z tymi nogami bo ja już chodzę W tej chwili siódmy miesiąc Ciężko mi sobie z czymkolwiek poradzić bo to o kulach nie możesz nic nie możesz nic wziąć w dłoń no bo Jeszcze maćkula No nawet do łazienki i Kąpać się no to bieliznę to sobie zabijam albo na Boss albo okul No bo nic nie weźmiesz in I takie Zły moment Nie ma co się obrażać na Boga na Złe momenty Są w życiu potrzebne każdemu człowiekowi Tak samo z Po co moja przyjaciółka taka Sofia mówi po co Lalu Lalu po co ci się tam nogi stało to było niepotrzebne Ja mówię No może tak było z góry ustalone że po prostu Gdzieś tam ktoś z góry wybrał albo ktoś zginie Albo ktoś musi być ten wypadek w danej sekundzie No i może ten ktoś kto by dostał ten wypadek taki Oby był unieruchomiony bo przecież bardzo wiele miesięcy ja w ogóle Trzeba było mnie nawet na toaletę sadza Ja mówię może ktoś Wy sobie psychicznie z tym nie poradzi No i no tam z góry powiedziała No nie no ten harpagan se poradzi Co dajemy harpagonowi bo może ktoś inny to nie poradzi ja to tak wszystko biorę ja nic niczego Nie żałuję Ja nie skarżę się na swój Że o Jezu Dlaczego mi AD Wiking Jak się mówi Boże dlaczego ja bo zabito żonę A Bóg do niego A dlaczego