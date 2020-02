WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

27-01-2020 (16:11) Dagmara Kaźmierska "W łóżku z Oskarem" o synu Conanie: "Nie jestem do końca wzorową mamą" Dagmara Kaźmierska "W łóżku z Oskarem" udzieliła pierwszego wywiadu w swojej karierze. Tylko Oskarowi Netkowskiemu opowiedziała o relacji... Rozwiń Nie zdarza ci się w ogóle gotować … Rozwiń Transkrypcja: Nie zdarza ci się w ogóle gotować obiad Laska Dagmara wiemy jaką jest Królowa życia Ale jaką jesteś ma To trochę też będę bo widzimy wtedy Ale jak mu to Mamą w domu kiedy już wiesz Reflektory Blaski fleszy Tak wczoraj opinie Jesteś chyba na dopingu No nadgorliwość jest Ja Za bardzo na pa Gdzie Z kolegą Gdzie nie powiem bo zaraz Powiedz nie Przyjdziesz na pewno No powiedz obiecaj że nie Obiecuję Ale wysyłam Zobacz Się boję o niego mam go tylko jest No ale No Aż taką do końca mamą wzorową to ja nie jestem Nie nie God Nie zdarza ci się w ogóle gotować w Love schabowe A jak bym musiała ale już konanek wie że ja nie zrobię to nawet mnie nie prosi mówi wyroda maciora Nie nie jajecznicę umiem zrobić Ale konanek robi najczęściej w niedzielę Ja naleśniki Jemu zrobiła A troszczy się o ciebie synek tak jak ty o niego pomagać Jesteś teraz wiesz pomaga no on jest dobry chłopczyk ale on się uczą jest cały tydzień we Wrocławiu Wiesz to ja też nie mogę go tak Jak on przyjeżdża na weekendy No to też ma swoich kolegów to ja nie ma Rysuję tak nie lubię ja nie Kto Każdy ma swoje tam Ja nie lubię jak ktoś za bardzo traci na mnie Ja sobie sama dłużej mi to czasu zajmie A ja sobie sam sama zrobię koło siebie ale no są niektóre rzeczy których sama nie jest Zrobić konanek Zawsze pomoże Ale ja no taką mamą No krzyczę dużo Przestań sobie wyobrazić na mnie Pobrałem rzecz a co tu się wyprawia No krzyczę dobrze No krzyczę dużo Wyzywam Jak tego to musimy się zrobić tak wkurzyć Takie bzdury No mówię mu kuwetę dla kota by ci zaraz zaraz zaraz zabierzesz kot nie będzie robił dobrut To byś robił do brudnego Zaraz zaraz a ja już No i ja się denerwuję bo ja jestem choleryk szybko wybucham od razu mi się zapala Ale ale zapala mi się lol Orlen mój syn Już się On naprawdę wiesz jak to ma mojego Ryki lwa To ktoś inny by zwariował Conan Osoby nie działają nie przyjmuje co tam tam No za chwilę już jest dobrze no No bym no wszystko bym dla niego zrobiła ale to ja uważam to nie jest nic nadzwyczajnego Myślę że każda mama Tak kocha swoje dziecko i każda mama by zrobiła dla Wszystko dla swojego dziecka na dla kogo możemy zrobić jak