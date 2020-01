WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

Dagmara Kaźmierska "W łóżku z Oskarem" pierwszy raz mówi o ślubie Dagmara Kaźmierska zasłynęła w programie "Królowe Życia", gdzie ma tylko jedno zadanie: być sobą! Dzięki nieprzeciętnej charyzmie, wrodzonemu... Rozwiń Ale to to mi się naprawdę trafił M … Rozwiń Transkrypcja: Ale to to mi się naprawdę trafił Młodszy ode mnie Oil 2 lat Każda królowa nie powinna mieć swoje Króla jak się u ciebie sprawy sercowe prezentują Masz król Jacuś Który z tobą występuje w telewizji Wszystkie nagłówki prasy kolorowej mówią że to jest ten twój Jak coś to jest Przewód sobie gardło Tam Jacuś Jacuś jest moim kumplem bo ja cię z tego łóżka nie wypuszczę dopóki mi nie powiesz że coś teraz zakochana Jestem zakochana to jest bardzo To nie jest moim przypadku dobre określenie zakochana Ja bardzo kocha Bardzo kochasz ale jesteś zakochana no to zakochana zakochana zakochaj to się możesz w obrazie Ja kocham Całą sobą Patrz Kim jesteśmy Twój król wybrany A nie To może jaki on jest chociaż jak do Tesco jak O Jezu O Boże Jezu mi się trafiło jak ślepej kurze ziarno No Naprawdę Tak Jest bardzo dobrym człowiekiem jest wyrozumiały Niecierpliwy Znosi moje wszystkie te jazdy Kocha mnie Porządny jest ma zasady Wiem że nigdy by mnie nie zdradził No już to że jest przystojny No tak wygląda że chodzą jak chcą Nie no zawsze jak co chciałam to ja miałam Co wiadomo ale no Ale to to mi się naprawdę trafiło Młodszy ode O ile Ale znamy w ogóle twojego partnera w jakim on jest czy czy jesteśmy w stanie się domy Nie zdradzisz o tej tajemnicy Tak Może kiedyś tobie po Okej no do No do Może jeszcze nie ten A teraz będziesz żoną kolejny raz myślisz Tak no tak ale jeszcze nie teraz twoje Ale już jestem piersi Jeszcze nie ma pierścionka ale myślę niebawem będzie Ślub też będzie nie wiem No to to będzie No dlaczego nie możesz Kim jest twój wybranek serca a nie No muszę mieć coś dla siebie Ja nie mogę wszystko Pokazywać ludziom no to no to są jedną rzecz muszę mieć dla A byłaś kiedykolwiek w ogóle samotna byłaś się z tobą No teraz była Odrastanie Z ojcem Conana 3 lata No to byłam sama to jest Ja ci coś powiem Ja tak się rozbrykanym trochę Bo to tak w związku być To nie jest taka prosta sprawa już jest 2:00 trzeba na chociaż śniadanie z tobą z tobą z Czytam obiad trzeba ta ja już taki jestem trochę wiesz Gotuję jest w ogóle to jest ciężka sprawa Nie gotuję nie sprząta akurat Kazimierski wszystko to akceptował mówi niuniu Są garkotłuk i są takie Zawsze to mówił mój To i był jego słowa nigdy nic ode Nie wymaga I to to fajnie bo to 21 lat razem spędziliśmy i wszystko super Dobrze słychać No to to jest ojciec mojego dziecka No to jak mogę źle wspomina Fajnie wszystko No to nie to fajny czas mieliśmy dużo przeżyliśmy wojnę kazimierskiej To to wiadomo