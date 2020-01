Była sprzątaczka ona była Nie Zastanawia mnie bardzo Jak wyglądały twoje nastoletnie Lato Jarzy Ja do każdego mówię że Żeby wszyscy mieli w połowie takie życie jak Nie głowie 20 zł Ja miałam dobrze że ja dalej mam brać całe życie Młodzieńcze lata no co No dzieciństwo Miałam super Ja latam Ja miałam 13 14 lat mnie już było pełno Bo miałam Zawsze starsze towarzystwo mamy wszyscy znali Do wszystkich Dyskotek dancingów nie wpuszczali no bo to wiesz mamę znani No nie pracowała moja mama Pomagałam w sklepie mamie Bardzo już za dzieciaka musiał Gdzie pracować ciężko Ale nauczona byłam No trzeba coś robić żeby coś Potem pojechałam Nie No ja będę zarabiać Żyły No to pojechałam No to daj takie saksy miałam że byłam sprzątaczka Sprzątaczka ona była Nie No był No a co dzieciom gdzie tak od razu pójdzie A co Bardzo wiem i to pani ermer Ostatnio nawet się śmiała Wspomina Bo dzwoniłam nawet do niego kontakt jest do dziś gdzie małolatka No to nie zapomnę do końca życia Granatowa armatura Van Prysznice zlewy toalety Jezus a tam chlorowana woda w tych Znowu plany A tam nie mogą być plamki a ja z góry na dół gotowałam bo deszcz i Przegotowaną wodę bo tak się na myłam że jak pani Hermes zobaczyła to mi już wypuścić nie chciał jej 20 sprzątać Nie tylko Moniki i tak nie wypracował Ja Umiem sprzątać ale nienawidzę A dzisiaj zdarzać się Ja dzisiaj nie nie już długo Pytałam się na chorowałam jak głupek taki naciek na sprzątał tam gdzie ty No a później już poszłam do kasyna już się nauczyłam języka to to to już później fajnie było Dużo długo pracował Wygrałam Wygrywa A dużo przegra Dużo nie ma Dużo IP Więcej Pociąg Ale dobrze Wszystko już mam za sobą i już bym nie wrzucił nigdy już nie jestem frajerem jeżdżę Po 3 doby od nas Napisz na czym się dorobił ona się nazywa Nie nie nie ale ja miałam swoje maszyny to dla mnie Dla mnie też no ja miałam pół na pół maszyny Wiesz to sobie zawsze odbijała No nie no na maszynach się być dorobił już teraz nie bo są zabronione ale kiedy się dorobiłeś jeśli były twoje tak No ale ktoś kto gra no to nie Jak grasz filao wygrasz i odchodzisz to jest Ale to nie da rady no to najgorzej wygra Ty miałaś ten Żeby sobie żeby nie popaść No nie ja popadłem faza Ale no Jakoś jest Z góry tak zrobili że na chleb Jeszcze ma Udał Tak Bo przez ten mój zły czas co mi nie To przestałam A później wyszłam i już nie gra