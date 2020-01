WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

Dagmara Kaźmierska "W łóżku z Oskarem" wspomina odsiadkę w więzieniu

Dagmara Kaźmierska zasłynęła w programie "Królowe Życia", gdzie ma tylko jedno zadanie: być sobą! Dzięki nieprzeciętnej charyzmie, wrodzonemu...

Transkrypcja: Oskar ja nie jest to ci mówić a całe noce byłam tak mam czarne Fioletowa czarna skała Dagmara chciałem za Nie zawsze to jeszcze było kolorowo Około 10 lat temu musiał Dobrze przygotował na kilka lat ale chociaż dobrze się Mówisz na kilkanaście miesięcy A wszystkie te wariaty piszą że lata tam się działo tak no no Wpadłaś w kłopoty przez Przy okazji prowadzenia agencji Polska to nie jest legalne No i to przez to się wszystko tak Zaczęło się jedno jedno jedno pociągu drugie No i trzeba było Niestety Na jakiś czas pożegnać się z Jak po Więzienie w sobie Balon bliski znalazł Kto jest najgorsze No Niezdara od komfort Oto to wiesz Człowiek je do wszystkiego się przyzwyczaja naprawdę my jesteśmy tu No w takim stworem że do wszystkiego Idzie się przyzwyczaić To to naprawdę Wiesz jak jest się w grupie jest w Wiesz jakoś się tak jakieś relacje żeby były Są poukładane dyżury to to wszystko idzie przeżyć to naprawdę Nic tam się złego nie dzieje człowiekowi za wyjątkiem tego że nie ma Wolności gdzie to jest Bo zdrowie masz najgorsze co może być jest rozłąka z bliskimi Tęsknota To jest To jest to jest to to się to się nie da opisać I powiem ci że Twój syn był wtedy ośmiolatki Nie do do Oskar to to to to wiesz to jak ja wracam do tego Ja na szczęście Wszyscy mamy w sobie wyparcie Zdolność do wybierania Ja już wybitną ja to co złe to ja wyrzuca Ale no Straszne to było dlatego małe Mały Nie przeżywa Mały mały odchodził od zmysłów za mną Bo myśmy byli ciągle razem byśmy 24 na dobę byli Mały to w u mnie w aucie to miał mieszkań No i o niego Ja dostałam co nie Oskar ja nie chcę ci mówić a całe noce byłam tak mam czarne Fioletowa czarna z O Conan kabon mały No i wiesz ją też to to wiesz to to ci Poduszka była Codziennie jego mokradła Rano Babcia mi opowiada Codziennie On gorzej to przeżył Nawet No i to długo się ciągnie bo to się do tej pory gdzieś tam ciąg Dziś to się odłożył ooo No nie ma się co dziwić No ale już jest dobrze Już jakby to powiedzieć Nie chce mi się prowadzić Klubów To już tego próbowałaś to już do tego od kaczora Miłośnik po prostu powiem tobie Nigdy już bym nic nie zrobiła Wiesz żeby mój mały znowu cierpią Monia Jak smakował pierwszy dzień na wolności wychodzi Z więzienia i to robi Sebo Pamięć No zjadłam Przywitałam się Ale ja nie chciałam ja tylko to chciałam babcia dla mnie specjalnie robi a ja tylko to chcę