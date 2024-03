Dagmara Kaźmierska w "Pamiętnikach z wakacji": "Ale bym cię szarpała! Jak Reksio boczek"

We wspomnianym klipie możemy zobaczyć, jak Grażyna wchodzi do kuchni swojej knajpki, gdzie jej ukochany pichci akurat przysmaki. Grana przez celebrytkę bohaterka, z wymalowanym na twarzy entuzjazmem rzuca się na żeglarza Tadeusza i bierze go w objęcia, racząc mężczyznę "czułymi" słówkami.