Dagmara Kaźmierska wezwana na dywanik! Wszystko przez Conana

W szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" doszło do kolejnej kontrowersji z udziałem "królowej życia". Ogniste paso doble Dagmary nie przypadło do gustu Iwonie Pavlović, co skłoniło Conana do wkroczenia na parkiet w obronie swojej matki. Konsekwencją tego było wezwanie Kaźmierskiej przez produkcję celem ustalenia granic.