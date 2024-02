Dała dziwaczny występ w "Dzień Dobry TVN". Tak dziś wygląda Patty

Dodatkowo pokazuje w socialach, że ma spory dystans do siebie, a także do swoich "pięciu minut" popularności. Na TikToku wykorzystała popularny trend, by opowiedzieć o sobie. "Nagrałam jeden hit, więc to normalne, że..." zaczęła, podając różne odpowiedzi. I tak dowcipnie wyznała bez ogródek, że to normalne, że ludzie nie znają reszty jej piosenek czy zastanawiają się, czy w ogóle żyje. Dodajmy, że swego czasu popularną piosenkę Patty okrzyknięto "najgorszą piosenką roku". Pamiętacie ją?